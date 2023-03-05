Шольц - Мирные переговоры начнутся, когда путин поймет, что то у него нет шанса выиграть

https://racurs.ua/n180597-sholc-mirnye-peregovory-nachnutsya-kogda-putin-poymet-chto-to-u-nego-net-shansa-vyigrat.html

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Олаф Шольц вважає за необхідне, щоб володимир путін зрозумів, що він не досягне успіху в Україні.

Канцлер ФРН дав інтерв’ю американському телеканалу CNN. BILD вибрав із нього головні тези. На думку Шольца, мирні переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент росії володимир путін усвідомлює, що він не має шансу виграти.

На мій погляд, необхідно, щоб путін зрозумів, що з цим вторгненням та його імперіалістичною агресією він не досягне успіху — що він має вивести війська. Це є основою для переговорів, — заявив Шольц.

Захід готовий надати Україні гарантії безпеки, але вони діятимуть лише після того, як війна закінчиться.

Ми сказали [Україні], що вона може стати членом Євросоюзу. Вони працюють над тим, щоб досягти прогресу за всіма важливими для цього критеріями. Я думаю, вони знають, що ми готові дати певні гарантії безпеки для країни, коли настане мирний час, але поки що він ще не настав, — сказав Шольц.

Українська сторона розглядає можливість мирних переговорів.

Якщо подивитись на пропозиції українців, то легко зрозуміти, що вони готові до миру. Щось має бути зроблено. Це має зробити путін, — вважає Шольц.

При цьому, за його словами, Захід не вирішуватиме за Україну питання щодо врегулювання конфлікту.

Німеччина «з легкістю» пережила відмову від російських енергоносіїв. Дефіциту, який пророкували деякі аналітики, так і не сталося — зараз ФРН уже не залежить від постачання російського газу, нафти та вугілля.

Німеччина налаштована наростити випуск основних видів озброєння та боєприпасів на «постійній основі», — сказав канцлер.

Європа, як і США, закликає Китай не постачати росії озброєння. Якщо прохання у КНР не почують, то будуть «наслідки».