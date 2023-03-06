Постковидные симптомы сохраняются в течение длительного времени

https://racurs.ua/n180608-rasprostranennyy-postkovidnyy-sindrom-proyavlyaet-sebya-daje-spustya-god-legkoy-bolezni-uchenye.html

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Інфекція COVID-19 призводить до підвищення рівня болю в грудях навіть через шість місяців або рік після зараження у пацієнтів, навіть якщо вони перехворіли у легкій формі.

Це показали результати дослідження американських медиків з медичної організації Intermountain Health (Солт-Лейк-Сіті), які вивчили щодо майже 150 тис. своїх пацієнтів на предмет серцево-судинних симптомів, повідомляє видання EurekAlert.

Загалом спостережуваних пацієнтів можна було розділити на три групи:

148 тис. осіб у віці від 18 років, які отримали позитивний результат тесту на COVID-19 і проходили лікування в амбулаторних умовах з березня 2020 року по 31 грудня 2021 року;

148 тис. COVID-негативних пацієнтів приблизно того ж віку і статі, які спостерігалися в ті ж місяці, що і пацієнти з позитивним результатом на COVID-19;

148 тис. пацієнтів, які спостерігалися в період з 1 січня 2018 року по 31 серпня 2019 року, в якості історичної контрольної групи, щоб зрозуміти, як відрізнявся доступ пацієнтів до медичної допомоги під час найгіршого періоду пандемії.

Виявилося, що пацієнти з позитивним результатом тесту на COVID-19 мали вищі показники болю в грудях у період від шести місяців до року після інфікування, але в них не спостерігалося жодних інших серцево-судинних ускладнень.

Багато пацієнтів з COVID-19 відчувають симптоми далеко за межами гострої фази інфекції, — наголошують дослідники. — Хоча ми не спостерігали значних показників серйозних подій, таких як серцевий напад або інсульт, у пацієнтів, у яких спочатку була легка початкова інфекція, ми виявили, що біль у грудях є постійною проблемою, яка може бути ознакою майбутніх серцево-судинних ускладнень.

Учені наголошують, що наразі ці симптоми не обов’язково є свідченням майбутніх тяжких наслідків, але з часом це, ймовірно, потрібно буде переоцінити.

Можливо, довготривалий вплив інфекції на серцево-судинну систему важко оцінити кількісно з точки зору діагнозів або інших подій короткострокової перспективи, і він не проявить себе доти, доки не буде проведено більш тривале спостереження, — зазначають дослідники.

Джерело: EurekAlert