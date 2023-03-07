Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский танк взорвался после попадания гранаты, сброшенной с дрона, в открытый люк
Российский танк взорвался после попадания гранаты, сброшенной с дрона, в открытый люк (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180644-rossiyskiy-tank-vzorvalsya-posle-popadaniya-granaty-sbroshennoy-s-drona-v-otkrytyy-luk-video.htmlРакурс
Оператор українського дрона знищив російський танк влучно закинувши гранату у відкритий люк.
На відео, яке оприлюднили декілька українських телеграм-каналів помітно, що російський танк вибухає після влучання гранати, яку скинули з БПЛА.
Найімовірніше, вибух спричинив підрив боєкомплекту всередині танка.
Цей оператор українського дрона став ще одним учасником «змагань» на найкраще закидання гранати в люк танку. «Ракурс» раніше писав про влучання дрона-камікадзе у відкритий люк танка армії рф, який рухався до бойової позиції на дорозі до Сіверська.
.