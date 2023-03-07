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Ракурс
Російський танк вибухнув після влучання гранати, скинутої з дрона, у відкритий люк

Російський танк вибухнув після влучання гранати, скинутої з дрона, у відкритий люк (ВІДЕО)

7 бер 2023, 10:54
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Оператор українського дрона знищив російський танк влучно закинувши гранату у відкритий люк.





На відео, яке оприлюднили декілька українських телеграм-каналів помітно, що російський танк вибухає після влучання гранати, яку скинули з БПЛА.

Найімовірніше, вибух спричинив підрив боєкомплекту всередині танка.

Цей оператор українського дрона став ще одним учасником «змагань» на найкраще закидання гранати в люк танку. «Ракурс» раніше писав про влучання дрона-камікадзе у відкритий люк танка армії рф, який рухався до бойової позиції на дорозі до Сіверська.

Джерело: Ракурс


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