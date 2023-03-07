Російський танк вибухнув після влучання гранати, скинутої з дрона, у відкритий люк

https://racurs.ua/ua/n180644-rosiyskyy-tank-vybuhnuv-pislya-vluchannya-granaty-skynutoyi-z-drona-u-vidkrytyy-luk-video.html

Ракурс

Оператор українського дрона знищив російський танк влучно закинувши гранату у відкритий люк.

На відео, яке оприлюднили декілька українських телеграм-каналів помітно, що російський танк вибухає після влучання гранати, яку скинули з БПЛА.

Найімовірніше, вибух спричинив підрив боєкомплекту всередині танка.

Цей оператор українського дрона став ще одним учасником «змагань» на найкраще закидання гранати в люк танку. «Ракурс» раніше писав про влучання дрона-камікадзе у відкритий люк танка армії рф, який рухався до бойової позиції на дорозі до Сіверська.