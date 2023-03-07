Механизм принудительной эвакуации детей одобрил Кабмин

https://racurs.ua/n180660-mehanizm-prinuditelnoy-evakuacii-detey-odobril-kabmin.html

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Кабінет міністрів сьогодні схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає місто Бахмут.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Діти, котрі опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них — на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя.

Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава, — заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

Чиновниця також взяла під особистий контроль питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій.