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Розвідка США припускає, що диверсію на підводних об'єктах російських газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» (Nord Stream) вчинило проукраїнське угруповання. Про це пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

У США немає доказів того, що президент Володимир Зеленський чи його помічники були причетні до операції, або що ймовірні диверсанти діяли за вказівками української влади.

Офіційні особи не розкривають деталей операції. На їхню думку, йдеться про опонентів путіна, які, швидше за все, були громадянами України чи рф. Також представники США кажуть, що не знайшли жодних доказів причетності росії до нападу.

Українська влада наразі цю інформацію не коментувала.

Нагадаємо, торік 27 вересня компанія Nord Stream AG повідомила про руйнування, що сталися на газогонах «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Вибухівку, ймовірно, встановили досвідчені водолази, які не працювали на військові чи розвідувальні служби якої-небудь країни, вважають джерела NYT. Офіційні особи США відмовилися розголошувати розвідувальні дані. За оцінками, вартість ремонту трубопроводів становить приблизно 500 млн дол.

Нагадаємо, росія має намір законсервувати пошкоджені нитки газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», планів з ремонту або відновлення їхньої роботи немає. Москва вважає проект «похованим».