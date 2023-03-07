Банковая ответила на статью NYT об украинском следе во взрывах «Северных потоков»

https://racurs.ua/n180674-bankovaya-otvetila-na-statu-nyt-ob-ukrainskom-slede-vo-vzryvah-severnyh-potokov.html

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Розвідка США не виключила, що диверсію на підводних об'єктах російських газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» (Nord Stream) влаштувало проукраїнське неурядове угруповання. Про це написало видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах «Північний потік» та не має інформації про якихось «проукраїнських агентів», які могли це зробити.

Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо «проукраїнських груп із підриву». Що сталося з «Північними потоками»? «Вони затонули», як кажуть у самій рф, — вказав Подоляк.

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти, яка нібито припускає, що за вибухом на газогонах «Північний потік 1» та «Північний потік 2» у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити українці і опозиційні до путіна росіяни.

Також стверджується, що немає доказів причетності до нападу ані офіційної влади України або громадян США чи Великої Британії, ані уряду росії.