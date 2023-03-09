Я женат - В ВСУ рассказали историю вирусного фото

https://racurs.ua/n180713-ya-jenat-v-vsu-rasskazali-istoriu-virusnogo-foto.html

Ракурс

У Збройних силах України розповіли історію вірусного фото з-під Бахмута. На ньому зображено важкопораненого під крапельницями, який показує медсестрі, що схилилася над ним обручку на безіменному пальці.

Фото Ірини Рибакової стало надзвичайно популярним у соцмережах.

Медсестра у момент фото сказала журналістам про важкопораненого: «Дивіться, він мені моргає!». А той ледь може говорити. Напівпритомний, із крапельницями та кисневою маскою на обличчі, боєць, якого щойно поранило під час спроби росіян штурмувати наші позиції, звідкись знаходить у собі сили підняти руку з обручкою на безіменному пальці та сказати: «Я жонатий!».

Лікарка червоніє, а Бахмутський медичний стабілізаційний пункт в цю ж секунду заливається сміхом — навіть тут, серед крові та болі, знаходиться місце для світлого.

Медикиню звуть Інна Муцук. У Києві вона працює в лікарні швидкої допомоги, а тут, на стабілізаційному пункті 93 ОМБр «Холодний Яр» під Бахмутом, волонтерить з літа минулого року.