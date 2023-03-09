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Ракурс
Я жонатий - В ЗСУ розповіли історію вірусного фото з-під Бахмута

Я жонатий — В ЗСУ розповіли історію вірусного фото

9 бер 2023, 09:38
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У Збройних силах України розповіли історію вірусного фото з-під Бахмута. На ньому зображено важкопораненого під крапельницями, який показує медсестрі, що схилилася над ним, обручку на безіменному пальці.





Фото Ірини Рибакової стало надзвичайно популярним у соцмережах.

Медсестра у момент фото сказала журналістам про важкопораненого: «Дивіться, він мені моргає!». А той ледь може говорити. Напівпритомний, із крапельницями та кисневою маскою на обличчі, боєць, якого щойно поранило під час спроби росіян штурмувати наші позиції, звідкись знаходить у собі сили підняти руку з обручкою на безіменному пальці та сказати: «Я жонатий!».

Лікарка червоніє, а Бахмутський медичний стабілізаційний пункт в цю ж секунду заливається сміхом — навіть тут, серед крові та болі, знаходиться місце для світлого.

Медикиню звуть Інна Муцук. У Києві вона працює в лікарні швидкої допомоги, а тут, на стабілізаційному пункті 93 ОМБр «Холодний Яр» під Бахмутом, волонтерить з літа минулого року.

Інну, — каже авторка знімку, прес-офіцерка «Холодного Яру» Ірина Рибакова, — відпускають до нас у такі собі відрядження. Як волонтерка, вона місяцями допомагає на стабпункті. І, хоч це дуже непроста робота, важка і фізично, і морально, у медиків трапляються й такі веселі випадки. Ми б'ємося, Бахмут тримається, життя триває.

Джерело: Ракурс


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