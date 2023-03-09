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Ракурс
С легендарным Да Винчи простились на его малой родине

С легендарным Да Винчи простились на его малой родине (ФОТО)

9 мар 2023, 14:28
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З Героєм України Дмитром Коцюбайлом 9 березня попрощалися на малій батьківщині загиблого легендарного українського військового — в селі Бовшів на Івано-Франківщині.





З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Місцеві прийшли віддати шану Дмитру до будинку культури, опісля — в церкві.

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» поховають 10 березня в Києві. Про це повідомив брат загиблого комбата Вадим Коцюбайло.

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

О 12.00 труна з тілом полеглого воїна буде в Михайлівському соборі, з 13.15 — на Майдані Незалежності.

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Що відомо про Да Вінчі

7 березня в бою під Бахмутом загинув Герой України, командир батальйону 67-ї механізованої бригади Дмитро Коцюбайло також відомий під позивним Да Вінчі.

Прикарпатець пішов добровольцем, ледь сягнувши повноліття, відразу після подій на Майдані

Дмитро пройшов найгарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Очолив штурмовий підрозділ «Вовки Да Вінчі», який із роти розрісся до батальйону. Коцюбайло — перший доброволець, якому прижиттєво надали у 2021 році звання «Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». На то час йому було 26 років.

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Легендарного Героя України, сержанта Дмитра Коцюбайла, глава оборонного відомства Олексій Резніков напередодні Дня Незалежності минулого року нагородив первинним військовим званням офіцерського складу «молодший лейтенант» та вручив погон.

У 2022 році увійшов до рейтингу «30 до 30: обличчя майбутнього» від Forbes.

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Своє кохання Дмитро Коцюбайло також зустрів на війні. Волонтерка з Госпітальєрів Аліна Михайлова запропонувала допомогти його роті медикаментами. З того часу були разом.

З легендарним Да Вінчі попрощалися на його малій батьківщині, фото - Ян Доброносов, Телеграф

Источник: Ракурс


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