С легендарным Да Винчи простились на его малой родине

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Ракурс

З Героєм України Дмитром Коцюбайлом 9 березня попрощалися на малій батьківщині загиблого легендарного українського військового — в селі Бовшів на Івано-Франківщині.

Місцеві прийшли віддати шану Дмитру до будинку культури, опісля — в церкві.

Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» поховають 10 березня в Києві. Про це повідомив брат загиблого комбата Вадим Коцюбайло.

О 12.00 труна з тілом полеглого воїна буде в Михайлівському соборі, з 13.15 — на Майдані Незалежності.

Що відомо про Да Вінчі

7 березня в бою під Бахмутом загинув Герой України, командир батальйону 67-ї механізованої бригади Дмитро Коцюбайло також відомий під позивним Да Вінчі.

Прикарпатець пішов добровольцем, ледь сягнувши повноліття, відразу після подій на Майдані

Дмитро пройшов найгарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Очолив штурмовий підрозділ «Вовки Да Вінчі», який із роти розрісся до батальйону. Коцюбайло — перший доброволець, якому прижиттєво надали у 2021 році звання «Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». На то час йому було 26 років.

Легендарного Героя України, сержанта Дмитра Коцюбайла, глава оборонного відомства Олексій Резніков напередодні Дня Незалежності минулого року нагородив первинним військовим званням офіцерського складу «молодший лейтенант» та вручив погон.

У 2022 році увійшов до рейтингу «30 до 30: обличчя майбутнього» від Forbes.

Своє кохання Дмитро Коцюбайло також зустрів на війні. Волонтерка з Госпітальєрів Аліна Михайлова запропонувала допомогти його роті медикаментами. З того часу були разом.