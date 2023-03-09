Воздушную тревогу объявили в москве. Фото:

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Повітряну тривогу по телебаченню і радіо оголосили в москві та свердловській області.

У четвер, 9 березня, по телевізійних каналах у цих регіонах показали попередження зі словами «всі негайно в укриття!». Повідомлення супроводжувалася позначкою про ядерну загрозу. Також подібні попередження пролунали і по місцевому радіо. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російське міністерство з надзвичайних ситуацій вже повідомили, що повітряну тривогу увімкнули «хакери», які зламали сервери радіостанцій та телевізійних каналів. Росіян намагалися заспокоїти тим, що інформація «є помилковою та не відповідає дійсності».

Нагадаємо, 22 лютого радіостанції кількох міст передали сигнали повітряної тривоги. Її чули жителі П’ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфи та Новоуральська. Російська влада тоді заявила про «хакерську атаку» на сервери радіостанцій.