Беспилотник-разведчик США кружит в Черном море

https://racurs.ua/n180754-bespilotnik-razvedchik-ssha-krujit-v-chernom-more-foto.html

Ракурс

Американський військовий розвідувальний безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE10 знову кружляє над акваторією Чорного моря. Згідно з сервісом Flightradar, його помітили на південь від тимчасово окупованого росією Криму.

Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk піднявся у повітря з авіаційної бази США Сігонелла біля італійського міста Катанія на Сицилії.

Минулого тижня над Чорним морем також кружляв RQ-4 Global Hawk. Тоді він злітав о 5.00 (за середньоєвропейським часом) з Сицилії.

Нагадаємо, Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифрові дані можуть передаватися на землю в реальному часі в межах прямої видимості або через супутниковий канал. Однією з основних завдань цього безпілотника є розкриття районів ППО.