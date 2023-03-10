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Ракурс
Беспилотник-разведчик США кружит в Черном море

Беспилотник-разведчик США кружит в Черном море (ФОТО)

10 мар 2023, 11:42
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Американський військовий розвідувальний безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE10 знову кружляє над акваторією Чорного моря. Згідно з сервісом Flightradar, його помітили на південь від тимчасово окупованого росією Криму.





Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk піднявся у повітря з авіаційної бази США Сігонелла біля італійського міста Катанія на Сицилії.

Минулого тижня над Чорним морем також кружляв RQ-4 Global Hawk. Тоді він злітав о 5.00 (за середньоєвропейським часом) з Сицилії.

Нагадаємо, Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифрові дані можуть передаватися на землю в реальному часі в межах прямої видимості або через супутниковий канал. Однією з основних завдань цього безпілотника є розкриття районів ППО.

Источник: Ракурс


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