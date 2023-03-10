РПЦ привезла солдатам рф иконы с гиви и стремоусовым — СМИ

https://racurs.ua/n180753-rpc-privezla-soldatam-rf-ikony-s-givi-i-stremousovym-smi-foto.html

Ракурс

Священик Російської православної церкви завітав до солдатів окупаційної армії рф і продемонстрував ікони з херсонським колаборантом кирилом стремоусовим та одним з ватажків терористів днр так званим гіві.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який оприлюднив фото.

До російських окупантів приїхав російський священник з іконами стремоусова (тепер вже святоусова) та гіві, — написав нардеп.

Нагадаємо, торік у листопаді одіозний колаборант та «заступник» гауляйтера Херсонщини стремоусов нібито загинув у ДТП. Російський диктатор володимир путін посмертно нагородив стремоусова «орденом мужності» за «мужність та відвагу під час виконання службових обов’язків».

Водночас терорист гіві разом з іншим воєнним злочинцем моторолою стоїть за катуваннями оборонців Донецького аеропорту, а також іншими злочинами, скоєними на непідконтрольній Україні території.