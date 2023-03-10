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РПЦ привезла солдатам рф ікони з гіві і стремоусовим — ЗМІ

РПЦ привезла солдатам рф ікони з гіві і стремоусовим — ЗМІ (ФОТО)

10 бер 2023, 11:21
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Священик Російської православної церкви завітав до солдатів окупаційної армії рф і продемонстрував ікони з херсонським колаборантом кирилом стремоусовим та одним з ватажків терористів днр так званим гіві.





Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який оприлюднив фото.

До російських окупантів приїхав російський священник з іконами стремоусова (тепер вже святоусова) та гіві, — написав нардеп.

Нагадаємо, торік у листопаді одіозний колаборант та «заступник» гауляйтера Херсонщини стремоусов нібито загинув у ДТП. Російський диктатор володимир путін посмертно нагородив стремоусова «орденом мужності» за «мужність та відвагу під час виконання службових обов’язків».

Водночас терорист гіві разом з іншим воєнним злочинцем моторолою стоїть за катуваннями оборонців Донецького аеропорту, а також іншими злочинами, скоєними на непідконтрольній Україні території.

Джерело: Ракурс


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