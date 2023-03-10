Бесславная история "Вагнера" близится к концу благодаря потерям под Бахмутом - спикер Командования "Восток"

https://racurs.ua/n180766-besslavnaya-istoriya-vagnera-blizitsya-k-koncu-blagodarya-poteryam-pod-bahmutom-spiker.html

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ЗСУ фактично знищили угруповання «Вагнера». Про це 10 березня розповів речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він повідомив, що угруповання «вагнерівців» зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша частина його полягла на бахмутських полях. На думку спікера Командування «Схід» «ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться».

Ми спостерігаємо за радіоперехопленнями та за зверненнями Пригожина в ефірі. Що в нього є тертя та конфлікт із командуванням «операцією»… з Герасимовим. Сам Пригожин, і навіть його терористи ображали військове керівництво країни-агресора, зокрема Герасимова. Природно, що у них є якісь тертя і небажання допомагати йому, і навпаки, Пригожин має бажання зберегти свою військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у рф, проте цьому перешкоджають доблесть і майстерність ЗСУ, які фактично знищили угруповання «Вагнера». Вона значно зазнала втрат і, можна сказати, більшість її загинула на бахмутських полях. Зрозуміло, що ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться", — зазначив Череватий в ефірі телемарафону.

На його думку, утримувати Бахмут важливо з кількох причин, одна з яких інформаційно-психологічна.

Поточну ситуацію в Бахмуті Череватий описав так:

Противник намагається надалі проводити наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках, Бахмут — головне місце його удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського він намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією, 57 боєзіткнень відбулося на цьому напрямку.

За його словами, в районі Бахмута відбулося 20 обстрілів і 23 боєзіткнення. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитим, 319 пораненими тільки на Бахмутському напрямку.

В Міноборони тим часом повідомили, що фейки про «розбіжності поглядів» Зеленського, Залужного та Сирського щодо Бахмуту — інформатака ворога.

За словами Ганни Маляр, технологія виглядає так: