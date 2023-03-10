Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения, в Тегеран собрался и лукашенко

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Іран та Саудівська Аравія домовилися відновити відносини після семи років ворожнечі, яка загрожувала стабільності та безпеці в країнах Затоки та сприяла розпалюванню конфліктів на Близькому Сході від Ємену до Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Про угоду оголосили після чотирьох днів переговорів у Пекіні між вищими посадовими особами служби безпеки двох ворожих держав Близького Сходу.

Згідно із заявою Ірану, Саудівської Аравії та Китаю, Тегеран і Ер-Ріяд погодилися «відновити дипломатичні відносини між собою та відкрити свої посольства та представництва протягом періоду, що не перевищує двох місяців».

Про деталі виконання угоди, а також обмін послами мають домовитися міністри закордонних справ.

Переговори між секретарем Ради національної безпеки Ірану Алі Шахмані та радником з нацбезпеки Саудівської Аравії Мусадом Аль Айбаном проходили з 6 по 10 березня.

Ер-Ріяд розірвав дипломатичні відносини з Тегенраном у січні 2016 року після того, як іранська влада розкритикувала страту проповідника шиїта Німр аль-Німра, а в столиці Ірану підпалила посольство Саудівської Аравії.

Тим часом стало відомо, що самоназваний президент білорусі олександр лукашенко їде в Іран. Візит відбудеться 12 і 13 березня. У Тегерані лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

За даними білоруської пропаганди, головною темою перемовин нібито стане «розвиток взаємодії за всім спектром двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво».