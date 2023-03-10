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Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения, в Тегеран собрался и лукашенко
Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипотношения, в Тегеран собрался и лукашенкоhttps://racurs.ua/n180776-iran-i-saudovskaya-araviya-dogovorilis-vozobnovit-dipotnosheniya-v-tegeran-sobralsya-i-lukashenko.htmlРакурс
Іран та Саудівська Аравія домовилися відновити відносини після семи років ворожнечі, яка загрожувала стабільності та безпеці в країнах Затоки та сприяла розпалюванню конфліктів на Близькому Сході від Ємену до Сирії.
Про це повідомляє Reuters.
Про угоду оголосили після чотирьох днів переговорів у Пекіні між вищими посадовими особами служби безпеки двох ворожих держав Близького Сходу.
Згідно із заявою Ірану, Саудівської Аравії та Китаю, Тегеран і Ер-Ріяд погодилися «відновити дипломатичні відносини між собою та відкрити свої посольства та представництва протягом періоду, що не перевищує двох місяців».
Про деталі виконання угоди, а також обмін послами мають домовитися міністри закордонних справ.
Переговори між секретарем Ради національної безпеки Ірану Алі Шахмані та радником з нацбезпеки Саудівської Аравії Мусадом Аль Айбаном проходили з 6 по 10 березня.
Ер-Ріяд розірвав дипломатичні відносини з Тегенраном у січні 2016 року після того, як іранська влада розкритикувала страту проповідника шиїта Німр аль-Німра, а в столиці Ірану підпалила посольство Саудівської Аравії.
Тим часом стало відомо, що самоназваний президент білорусі олександр лукашенко їде в Іран. Візит відбудеться 12 і 13 березня. У Тегерані лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.
За даними білоруської пропаганди, головною темою перемовин нібито стане «розвиток взаємодії за всім спектром двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво».
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