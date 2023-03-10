Bershka, Zara и Pull&Bear возвращаются в россию под новыми названиями

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Відкриття магазинів перенесли на квітень через землетруси в Туреччині, де виготовляють одяг цих брендів.

Магазини Bershka в росії називатимуться Ecru, Pull&Bear — DUB, а Zara — Maag.

Крім того, російський холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) оголосив про відкриття нової мережі магазинів в сегменті «доступний преміум».

Нова мережа Idol повинна замінити на російському ринку бренд Massimo Dutti.

Нагадаємо, 23 лютого НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding в перелік міжнародних спонсорів війни.

Завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в рф.