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Ракурс
Bershka, Zara и Pull&Bear возвращаются в россию под новыми названиями

Bershka, Zara и Pull&Bear возвращаются в россию под новыми названиями

10 мар 2023, 19:01
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Відкриття магазинів перенесли на квітень через землетруси в Туреччині, де виготовляють одяг цих брендів.





Магазини Bershka в росії називатимуться Ecru, Pull&Bear — DUB, а Zara — Maag.

Крім того, російський холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) оголосив про відкриття нової мережі магазинів в сегменті «доступний преміум».

Нова мережа Idol повинна замінити на російському ринку бренд Massimo Dutti.

Нагадаємо, 23 лютого НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding в перелік міжнародних спонсорів війни.

Завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в рф.

Источник: Ракурс


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