"Ашан" - международный спонсор войны, считает НАПК

https://racurs.ua/n180244-ashan-mejdunarodnyy-sponsor-voyny-schitaet-napk.html

Ракурс

НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding в перелік міжнародних спонсорів війни.

Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення росіі в Україну компанія відмовилась від бойкоту держави-терориста та не закрила свій бізнес в рф.

У НАЗК 23 лютого повідомили, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в рф.