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НАЗК внесло «Ашан» у перелік міжнародних спонсорів війни
«Ашан» — міжнародний спонсор війни, вважає НАЗКhttps://racurs.ua/ua/n180244-ashan-mijnarodnyy-sponsor-viyny-vvajaie-nazk.htmlРакурс
НАЗК внесло французьку корпорацію Auchan Holding в перелік міжнародних спонсорів війни.
Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, під час повномасштабного вторгнення росіі в Україну компанія відмовилась від бойкоту держави-терориста та не закрила свій бізнес в рф.
У НАЗК 23 лютого повідомили, що завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення, російська дочірня компанія французького «Ашану» постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом «гуманітарної допомоги», а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в рф.
Для «Ашану» росія є другим за значимістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський «Ашан» сплатив 167 млн дол. до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків СУ-25, 42 танків, 222 ракет «Калібр», або 477 тисячам автоматів АК-74. Ми не можемо дозволити, щоби росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли «Ашан» у перелік міжнародних спонсорів війни, — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
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