Рада ухвалила остаточну модель НМТ

https://racurs.ua/ua/n180242-rada-uhvalyla-ostatochnu-model-nmt.html

Ракурс

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт щодо моделі національного мультипредметного тестування (НМТ).

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети — це українська мова і математика.

На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Про ухвалення закону в цілому 23 лютого написав у своїх соцмережах нардепа Ярослав Железняк.

6 лютого Верховна Рада погодила законопроєкт 8228−1, який визначає правила вступної кампанії у 2023 році, але лише за основу. У цілому депутати цей законопроєкт не підтримали — частина Ради вимагала затвердити серед обов’язкових для здачі предметів історію України.

Утім, 21 лютого Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій відхилив всі правки до законопроекту, який визначатиме правила вступної кампанії цього року. Нардепи лише врахували чотири технічні комітетські правки.

При цьому члени профільного комітету рекомендували Верховній Раді України ухвалити цей документ у другому читанні та в цілому без змін.

Отже, НМТ у 2023 році міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові — українська мова, математика — та один предмет на вибір — історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.

На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.

У МОН запланували дві сесії НМТ — 2023: основну і додаткову.

Основна відбудеться у червні, додаткова — у червні — липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів — тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Реєстрація на НМТ — 2023 відбудеться у квітні.

Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.

Вступна кампанія у виші запланована на липень — серпень.