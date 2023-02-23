У районі Вугледара та Мар'їнки за день спалили 14 танків і 17 БМП росіян

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У районі Вугледару та Мар’їнки українські війська за один день 22 лютого знищили 14 танків, 17 БМП та три легких броньовики МТ-ЛБ.

Ворог також втратив понад 120 військових убитими та 137 пораненими, це підтверджені дані.

Заступник начальника Головного управління Генштабу Олексій Громов заявив 23 лютого на брифінгу, що це наслідки невдалого наступу.

Він повідомив, що стратегічна мета рф — захопити найближчим часом ключові населені пункти Донецької області, а до літа — захопити Донецьку та Луганську області.

Російські стратегічні цілі не змінилися — у найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а надалі — захопити до літа та утримати Донецьку та Луганську області України, — сказав представник Генштабу на брифінгу в Military Media Center.

Громов сказав, що росія рахує втрати під Бахмутом тисячами.

На цьому напрямку ворог зосередив найбільшу частку артилерійських підрозділів рф. Представник ЗСУ, що у своєму бажанні просунутися вперед на Бахмутському напрямку росіяни не рахують ні втрати людей, ні втрати техніки та озброєння.