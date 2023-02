Україну сколихнула новина про те, що компанія Auchan постачала товари російським військовим на окупованих територіях України під виглядом гуманітарної допомоги.

17 лютого вийшло спільне розслідування Le Monde, Bellingcat та The Insider. Журналісти з’ясували, що працівники компанії «Ашан» в росії допомагають російській армії. На передову безплатно направляли товари зі складів самої мережі, а також збирали пожертвування на території супермаркетів.

Розслідування базується на «злитому» внутрішньому електронному листуванні, свідченнях колишнього працівника мережі та публікаціях у соцмережах. Журналісти доводять, що керівництво російського «Ашану» не могло не знати, куди йдуть їхні товари, ба більше — в деяких випадках вони самі організовували збір.

Так, у березні співробітники кількох магазинів у Санкт-Петербурзі отримали листи від контролерки управління «Ашан-санкт-петербург», де було сказано, що потрібно зібрати гуманітарну допомогу. У вкладених списках значилися шкарпетки, футболки (усі розміри як на чоловіків), консервована тушкованка, бритви, запальнички, а також цигарки (які взагалі ніколи не постачають як гуманітарну допомогу). Жодних товарів для жінок та дітей не було. Усю «гуманітарку» взяли зі складів «Ашану», її вартість склала 2 млн рублів (27 тис. дол.).

Колишній працівник одного з супермаркетів «Ашан» у Санкт-Петербурзі підтвердив, що «гуманітарку» направляли на потреби так званої «спеціальної військової операції». З публікацій у соцмережах журналісти дізналися, що пункти збору «гуманітарної допомоги для Донбасу» влаштували й в інших крамницях мережі, зокрема у Самарі, Володимирі, Рибінську. А очільник «благодійного фонду», який займається постачанням допомоги військовим, навіть фотографувався зі співробітником «Ашана», підписавши це фото словами: «Заручилися підтримкою партнерів».

Окрім супермаркетів «Ашану», схоже, що і «Леруа Мерлен» займався поставкою товарів на окуповані території. Обидві компанії входять до складу французького холдингу Association familiale Mulliez.

Крім того, за твердженням журналістів, російський «Ашан» збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників.

Російське керівництво «Ашану», що прогнозовано, від коментарів журналістам відмовилося. Керівництво головного офісу у Франції вибрало більш зручну позиції, заявило, що воно «внє політікі». Втім чи справді французький Auchan перебуває поза політикою і жодною підтримкою російських окупантів не займається, як він говорить у своєму прес-релізі? Цій заяві суперечать декілька фактів.

По-перше, у березні минулого року, після того, як президент Зеленський попросив французькі компанії піти з російського ринку, «Ашан» відмовився це зробити. Аргументували це турботою про співробітників, їхні сім’ї та небажанням кидати своїх клієнтів.

Також «Ашан» заявив, що не може покинути росію, бо «Ми щодня випікаємо у наших магазинах свіжий хліб для українців та росіян, що на даний момент життєво необхідно». Втім розслідування Le Monde, Bellingcat та The Insider, що для «Ашану» «життєво необхідно» було ще й підтримувати російську армію.

По-друге, присутність компанії на російському ринку — це сплачені російській державі податки, а це, своєю чергою, перетворюється на фінансування її армії, яка знищує українців в геноцидній війні.

По-третє, у холдингу стверджували, що хоч обидві компанії залишаються на росії, втім припинять інвестування у російську економіку. Так, у 2023 році у місті Володимир «Леруа Марлен» планував відкрити новий торговий центр, але заявив, що через війну ані будівництва, ані відкриття не буде. Натомість у розслідуванні Le Monde демонструють фото з супутнику, де видно, що впродовж 2022 року новий торговий центр таки будується.

Для «Ашан» та «Леруа Марлен» росія є другим за значущісті ринком збуту (на першому місті Франція). Значна частина доходу холдингу, до складу якого входять обидві компанії, залежить від росії. У 2021 році принаймні 20% річного обороту «Леруа Марлен» та 10% річного обороту «Ашан» отримано з мереж в росії.

Це не єдина французька компанія, яка продовжує заробляти криваві гроші на росії. Компанія Bonduelle так само не пішла з російського ринку. Так само російський офіс підтримав російських окупантів і передавав їм гуманітарку з побажанням «якнайшвидшої перемоги».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обговорить результати розслідування щодо «Ашан» із французькою колегою Катрін Колонною.

Last year, I urged the world to boycott Auchan for failing to withdraw from Russia and stop funding war crimes. However, the reality seems to be far worse: Auchan has evolved into a full-fledged weapon of Russian aggression. I intend to discuss this with my French counterpart. https://t.co/5Gp607HKPs