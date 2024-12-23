Рашисты за сутки потеряли 1990 человек, фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

https://racurs.ua/n202429-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-okolo-2-tys-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 776 тис. 90 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 990 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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