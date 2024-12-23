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Рашисты за сутки потеряли 1990 человек, фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода

Российская армия за сутки потеряла около 2 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

23 дек 2024, 08:26
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 776 тис. 90 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 990 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 615 танків;
  • 19 тис. 885 бойових броньованих машин;
  • 21 тис. 313 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 30 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 20 тис. 790 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 948 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 32 тис. 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 664 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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