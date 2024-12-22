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Ракурс
Уничтожение соратника рашистов, скриншот видео

Северокорейский военный пытался руками поймать FPV-дрон на Курщине (ВИДЕО)

22 дек 2024, 17:56
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На Курщині український дрон-камікадзе атакував північнокорейського військового, який спочатку намагався від нього утекти, а згодом спробував спіймати.


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Відповідне відео сьогодні, 22 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Відправляючи солдатів з Північної Кореї на Курщину, їх, мабуть, не попередили, що танці з українськими дронами небезпечні для життя. І від смерті не врятують навіть шаманські рухи руками, — наголосив журналіст.

Источник: Ракурс


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