Рашисти за добу втратили 1990 осіб, фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу

https://racurs.ua/ua/n202429-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-mayje-2-tys-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 776 тис. 90 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 990 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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