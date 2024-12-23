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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 776 тис. 90 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 990 осіб. Про це сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 615 танків;
- 19 тис. 885 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 313 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 256 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 30 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 790 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 948 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 32 тис. 39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 664 одиниці спеціальної техніки.
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