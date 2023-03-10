Макрон и Сунак договорились помочь Украине с контрнаступлением

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Ракурс

Франція та Британія мають намір допомогти Україні з контрнаступом.

Про цю «найближчу перспективу» президент Франції Еммануель Макрон заявив на зустрічі з прем'єром Британії Ріші Сунаком у Парижі. Там зараз триває 36-й франко-британський саміт, серед основних тем саміту — ситуація в Україні.

Згодом під час прес-конференції Сунак та Макрон заявили про спільну підтримку України в її прагненні здійснити великий контрнаступ та повернути всі окуповані росією території.

Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. Ми погоджуємося тренувати українських військових, щоб дати Україні вирішальну перевагу на полі бою і щоб Україна виграла цю війну, — сказав Сунак. Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів. Наразі пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою", — додав він."Наше бажання на найближчу перспективу — допомогти Україні вистояти і розпочати контрнаступ, який вона бажає вести, — сказав Макрон.

Британський лідер також зазначив, що війна в Україні закінчиться за «столом переговорів», але зараз для них не час. Він додав, що Києву потрібна далекобійна зброя та додаткова підтримка для створення міцної позиції.

Крім цього, стало відомо, що Франція та Британія разом тренуватимуть українських морпіхів.