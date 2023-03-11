Коллаборант во время оккупации Купянска организовал трансляцию Скабеевой и Киселева

https://racurs.ua/n180807-kollaborant-vo-vremya-okkupacii-kupyanska-organizoval-translyaciu-skabeevoy-i-kiseleva.html

Ракурс

У Куп’янську на Харківщині зловила колаборанта, який під час окупації організував у місті трансляцію російських каналів.

Ним виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

За це його призначили «виконувачем обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації рф.

Він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні — сюжети і передачі кремлівських пропагандистів.