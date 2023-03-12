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Украине передадут бронированные скорые, фото: Посольство Украины в Бельгии и Люксембурге

14 бронированных скорых передаст Украине Люксембург (ФОТО)

12 мар 2023, 14:58
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Україна отримає від Люксембургу чергову партію гуманітарної допомоги — 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.





Про це повідомляє прес-служба посольства України у Бельгії та Люксембурзі.

Зазначається, що вже найближчим часом ці транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де здійснюватимуть свою головну місію — рятуватимуть життя захисників України, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів.

Акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl (української громади Люксембурга — ред.) «Ukraine is calling» (https://ukraineiscalling.com/), підтриманої Посольством України в Бельгії і Люксембурзі, метою якої є зібрати 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин, — вказано в повідомленні.

Посольство також висловило вдячність Міністерству оборони Люксембургу, зокрема очільнику відомства Франсуа Баушу, начальнику Генштабу країни Стіву Туллу, заступнику Голови компанії Venari Group Оліверу Норту, а також усій команді LUkraine.

Україні передадуть броньовані швидкі, фото: Посольство України у Бельгії та Люксембурзі

Источник: Ракурс


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