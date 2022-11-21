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Ракурс
Люксембург передал ВСУ джипы HMMWV. Фото: Франсуа Бауш

Люксембург передал украинской армии джипы HMMWV (ФОТО)

21 ноя 2022, 15:50
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Військову допомогу Україні надасть Люксембург.





Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про передачу українським Силам оборони позашляховиків HMMWV американського виробництва. Про це він 21 листопада повідомив у Twitter.

Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — йдеться у повідомленні.

Очільник люксембурзького оборонного відомства додав, що їх армія візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тис. українських військових. Відповідне рішення має ухвалити уряд Люксембургу.

Люксембург передав ЗСУ джипи HMMWV. Фото: Франсуа Бауш

Люксембург передав ЗСУ джипи HMMWV. Фото: Франсуа Бауш

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Франція передала Україні дві батареї зенітних ракетних комплексів Crotale та дві РСЗВ LRU, які є європейським варіантом реактивних систем залпового вогню M270A1.

Источник: Ракурс


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