Люксембург передав ЗСУ джипи HMMWV. Фото: Франсуа Бауш

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Військову допомогу Україні надасть Люксембург.

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про передачу українським Силам оборони позашляховиків HMMWV американського виробництва. Про це він 21 листопада повідомив у Twitter.

Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — йдеться у повідомленні.

Очільник люксембурзького оборонного відомства додав, що їх армія візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, яка має наметі навчити 15 тис. українських військових. Відповідне рішення має ухвалити уряд Люксембургу.

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Франція передала Україні дві батареї зенітних ракетних комплексів Crotale та дві РСЗВ LRU, які є європейським варіантом реактивних систем залпового вогню M270A1.