Конфликт между минобороны рф и пригожиным достиг апогея, считают в ISW. Фото:

https://racurs.ua/n180856-konflikt-mejdu-minoborony-rf-i-prigojinym-dostig-apogeya-isw.html

Ракурс

Конфлікт між міністерством оборони росії та власником пвк «вагнер» євгеном пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.

Міністр оборони рф сергій шойгу та начальник генштабу зс росії генерал валерій герасимов, ймовірно, користується нагодою, щоб навмисно розмістити як елітні, так сили, так і в’язнів «вагнерівців» у Бахмуті. Таким чином вони послабили пригожина та зруйнувати його амбіції щодо більшого впливу в кремлі. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 13 березня.

Аналітики вважають, що російське міноборони дедалі більше обмежує можливість пригожина вербувати засуджених і отримувати боєприпаси. У ISW не виключають, що російське військове командування намагається використати сили приватної військової компанії та вплив пригожина на Бахмут.

Також зазначається, що москва, можливо, дозволяє «вагнерівцям» зазнавати значних втрат у Бахмуті, щоб одночасно підірвати важіль впливу пригожина при захопленні міста за рахунок найманців.

На думку експертів, так званому кухарю путіна намагаються помститися за те, що він свого часу «випросив» у путіна дозволу, щоб російське міністерство оборони ділилося з його бойовиками технікою і боєприпасами, а потім вів інформаційну кампанію проти шойгу.

В Інституті вивчення війни припускають, що путін міг сприйняти агресивну саморекламу пригожина як загрозу, втім, ймовірно, зупинив російське піноборони від прямого нападу на власника пвк «вагнера».

путін і міноборони росії можуть використати пригожина як цапа відбувайла для дорогої операції на Бахмут, коли наступ досягне кульмінації, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Збройних силах України заявляли, що угруповання «вагнерівців» зазнало суттєвих втрат і, можна сказати, більша частина його полягла на полях під Бахмутом. Військові вважають, що «ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться».