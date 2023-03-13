Неизвестные дроны следили за секретной военной частью. Фото:

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Три невідомі безпілотники стежили за військовою частиною в російському підмосков’ї.

Йдеться про військову частину повітряно-космічних військ росії у новій москві. За частиною, яка відповідає за протиповітряну оборону москви, дрони вели спостереження. БПЛА піднялися в повітря з лісосмуги та трималися на висоті 200 м. У небі над військовою частиною безпілотники знизилися, прокрутились і полетіли. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Зазначається, що російські силовики обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли. Самі ж БПЛА були чималого розміру, мали біло-червоні сигнальні вогні.

Наступного дня один із таких дронів зафіксували неподалік військової частини, який летів у бік автозаправної станції «Татнафта» поблизу поселення краснопахорське.

Нагадаємо, у січні 2023 року російська влада почала встановлювати комплекси «Панцир-С1» у москві. Їх розмістили біля міноборони, на даху головного управління мвс росії, аеродрому Остаф'єво, резиденції президента володимира путіна в ново-огарьові та на валдаї, а також на офісній будівлі в тетеринському провулку в таганському районі.

Джерело: Telegram-канал Mash