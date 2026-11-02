Россия ночью атаковала Украину 193 дронами, но ПВО обезвредила 154 из них. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація в ніч на 2 листопада атакувала Україну 193 безпілотниками.

З окупованих Донецька та Криму, а також російських Брянська, Орла й Курська противник запустив 193 ударних БпЛА типу Shahed (75 із них були реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Сили оборони України знешкодили ворожих БпЛА (58 із них — реактивні). Зафіксовано влучання на 26 локаціях, а на дев’яти локаціях впали уламки. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що учора ввечері росіяни атакував ударними безпілотниками с. Васищеве Безлюдівської громади. Внаслідок одного з влучань у дах п’ятиповерхового житлового будинку пошкоджено конструкції квартир і міжповерхове перекриття. Постраждали 12 осіб, серед них — дитина. За іншими адресами горіли теплиці, сіно та холодильна установка на території приватного підприємства.

А в Кропивницькому районі Кіровоградщини внаслідок атаки РФ спалахнула пожежа на одному з об'єктів транспортної інфраструктури. Рятувальники ліквідували загоряння, але працювали під постійною загрозою повторних обстрілів.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня армія Російської Федерації завдала кількох ударів по залізничному вокзалу в Дніпрі. Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа. Постраждала жінка, яку доправили до лікарні.