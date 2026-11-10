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РФ ночью атаковала Украину ракетой и 162 дронами. Фото:

РФ ночью атаковала Украину ракетой и 162 дронами — ПВО обезвредила 135 БпЛА

10 ноя 2026, 09:27
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Армія РФ вночі 10 листопада атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 162 безпілотниками.

Балістика летіла з російського Міллерово. Ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія» ворог запустив з окупованого Криму, а також російських Брянська, Орла, Шаталово й Міллерово. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

ППО змогла знешкодити 135 ворожих БпЛА. Засоби повітряного нападу противника влучили на 19 локаціях, а уламки впали на дев’яти локаціях.

Вночі російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі у Голованівському районі Кіровоградщини. Там виникла пожежа.

У ДСНС повідомили, що постійна загроза повторних обстрілів ускладнювала гасіння загоряння. Пожежу вже локалізували, наразі намагаються ліквідувати.

Нагадаємо, армія Російської Федерації 9 листопада реактивними дронами «Бандероль» атакувала селище Шевченкове Харківської області. Були влучання у магазин в центрі селища та відділення «Нової пошти». Також є поранені.

Источник: Ракурс


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