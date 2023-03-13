Международный уголовный суд планирует открыть два дела против России за военные преступления в Украине

https://racurs.ua/n180871-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-planiruet-otkryt-dva-dela-protiv-rf-za-voennye-prestupleniya.html

Ракурс

Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи проти росії за воєнні злочини, пов’язані з вторгненням в Україну

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, суд має намір висунути два звинувачення: у тому, що росія викрадала українських дітей і підлітків і відправляла їх у російські табори перевиховання, а також у тому, що Збройні сили рф навмисно завдавали ударів по цивільній інфраструктурі.

Джерела повідомили, що суд вимагатиме видати ордери на арешт кількох осіб. Кому висунуть звинувачення, поки невідомо. Деякі експерти, як пише NYT, припустили, що воєнному злочинцю і диктатору росії володимиру путіну можуть висунути звинувачення.

Газета підкреслила, що це перші міжнародні звинувачення, які будуть висунуті росії з початку війни в Україні.

Нагадаємо, уряд США офіційно встановив, що росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну скоїла злочини проти людяності. Про це на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого заявила віце-президент США Камала Харріс.