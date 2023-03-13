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Россияне запустили в Facebook антиукраинские фейки о битве за Бахмут
Россияне запустили в Facebook антиукраинские фейки о битве за Бахмутhttps://racurs.ua/n180873-rossiyane-zapustili-v-facebook-antiukrainskie-feyki-o-bitve-za-bahmut.htmlРакурс
Росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, розповсюджуючи фейки про бої за Бахмут та нібито зменшення військової допомоги від Заходу.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що у такий спосіб окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців з ворогом напризволяще.
Провальну спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт «західники», «пораженські настрої», — йдеться в повідомленні.
Українців закликають скаржитись на подібні сторінки у Facebook.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті розповів, як розпізнати фейки росіян у соцмережі.
Аналітики наголосили, що з 11 березня в Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.
Головні меседжі пропагандистів:
- битва за Бахмут вже нібито програна Україною;
- на Заході нібито не вірять в Україну;
- командування Сил оборони «втекло», а «хлопці відбиваються самотужки»;
- США нібито зменшують постачання зброї, бо «впіймали» українську владу на крадіжках постачань.
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