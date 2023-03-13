Росіяни запустили у Facebook антиукраїнські фейки про битву за Бахмут

https://racurs.ua/ua/n180873-rosiyany-zapustyly-u-facebook-antyukrayinski-feyky-pro-bytvu-za-bahmut.html

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Росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, розповсюджуючи фейки про бої за Бахмут та нібито зменшення військової допомоги від Заходу.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що у такий спосіб окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців з ворогом напризволяще.

Провальну спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт «західники», «пораженські настрої», — йдеться в повідомленні.

Українців закликають скаржитись на подібні сторінки у Facebook.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті розповів, як розпізнати фейки росіян у соцмережі.

Аналітики наголосили, що з 11 березня в Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.

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