Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни запустили у Facebook антиукраїнські фейки про битву за Бахмут

Росіяни запустили у Facebook антиукраїнські фейки про битву за Бахмут

13 бер 2023, 17:27
999

Росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, розповсюджуючи фейки про бої за Бахмут та нібито зменшення військової допомоги від Заходу.





У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що у такий спосіб окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, маніпулюючи нібито програною битвою за Бахмут та тим, що союзники залишать українців з ворогом напризволяще.

Провальну спробу впливу на українців видає невдалий переклад тексту з російської на українську та кремлівські терміни на кшталт «західники», «пораженські настрої», — йдеться в повідомленні.

Українців закликають скаржитись на подібні сторінки у Facebook.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті розповів, як розпізнати фейки росіян у соцмережі.

Аналітики наголосили, що з 11 березня в Facebook з анонімних каналів ворог поширює рекламу з наміром зневірити українців у перемозі.

Головні меседжі пропагандистів:

  • битва за Бахмут вже нібито програна Україною;
  • на Заході нібито не вірять в Україну;
  • командування Сил оборони «втекло», а «хлопці відбиваються самотужки»;
  • США нібито зменшують постачання зброї, бо «впіймали» українську владу на крадіжках постачань.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів