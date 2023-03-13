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Ракурс
На Херсонщине на российской взрывчатке взорвались четверо пиротехников и гражданский

На Херсонщине на российской взрывчатке взорвались четверо пиротехников и гражданский

13 мар 2023, 19:53
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На Херсонщині четверо піротехніків ДСНС та цивільний громадянин підірвалися на російській вибухівці.





Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас, повідомили в адміністрації області.

Цього ж дня на саперній міні підірвався у полі місцевий мешканець — він знаходився в автомобілі. Чоловік загинув на місці.

Травмованих рятувальників госпіталізували. Медики повідомляють, що всі постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

Південь України та Харківщина найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами регіони України, вважає голова ГО «Асоціація саперів України» Тимур Пістряга.

На Миколаївщині і Херсонщині небезпечні будь-які лісосмуги, сільгосп поля, береги озер і річок. За даними ДСНС, потенційно небезпечні 30% території України. За площею це, як дві Австрії.

Источник: Ракурс


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