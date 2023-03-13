Сложно, но оборона крепости Бахмут продолжается – Сырский

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Ситуація довкола Бахмута залишається складною.

Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста.

У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто, — повідомляє ТГ-канал командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Сирського.

Він вважає, що для того, щоб змусити противника відмовитися від наступу, необхідно завдати йому суттєві втрати в особовому складі та техніці.

Саме так діють військовослужбовці 56 ОМБр, 5-ї окремої штурмової бригади та бійці тактичної групи «Адам», написав український генерал.

Тим часом траса Бахмут — Костянтинівка стала «дорогим життям» для захисників Бахмута, пише The Washington Post. Наразі перерізані практично всі дороги, крім шосе T0504, двосмугового шосе, яке з'єднується з південно-західною околицею Бахмута. Воно настільки важливе, що військові прозвали його «шосе життя».

Це єдина дорога, що залишилася, якою ми можемо евакуювати поранених, евакуювати загиблих, — сказав кореспондентам видання майор Олександр Панцерний, командир 24-го окремого штурмового батальйону, одного з підрозділів, відповідальних за оборону коридору.

За його словами, такою ж важливою є роль дороги у підтримці бою, оскільки вона дозволяє перекидати боєприпаси, воду та свіжі війська на схід.

Якщо ми не виконуватимемо своєї роботи, оборона Бахмута триватиме день чи два, — сказав 26-річний Панцерний. — А всі люди, які там є, залишаться назавжди.

За словами українських солдатів, російські війська також знають про важливість дороги та намагалися зруйнувати її артилерією, загнати супротивника у бруд.