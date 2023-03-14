Российский Су-27 атаковал беспилотник США над Черным морем - Reuters

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Ракурс

У Чорному морі російський літак Су-27 зіткнувся з американським розвідувально-ударним безпілотником MQ-9 Reaper. Про це пише видання AFP із посиланням на американських військових.

Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9, — заявив генерал ВПС США Джеймс Хекер, який є куратором ВПС США в регіоні, повідомляє Reuters.

Спочатку видання AFP повідомляло, що у небі над Чорним морем зник американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Кілька разів перед зіткненням два російських літаки Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 «у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері», вказали у Європейському командуванні.

Два російські Су-27 «вдарили» розвідувальний дрон США, який виконував політ у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, «що призвело до падіння і повної втрати MQ-9», — написала у Твіттер журналістка «Голосу Америки».

Зіткнення безпілотника з російським літаком було небезпечним і непрофесійним і мало не призвело до падіння обох літаків, заявили в командуванні ВПС США в Європі та Африці. Згодом там додали, що американський безпілотник атакували два російських Су-27.

Нагадаємо, безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США, за повідомленням Європейського Командування Збройних сил США, здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.