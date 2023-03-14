Нацгвардейцы ударили по россиянам на Сватовском направлении

https://racurs.ua/n180914-nacgvardeycy-udarili-po-rossiyanam-na-svatovskom-napravlenii-video.html

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Третя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, яка входить до складу Національної гвардії України, знищила позиції російських окупантів на Сватівському напрямку.

Військовослужбовці передали команді аналітиків DeepState відеозапис роботи по ворогу, який сьогодні було оприлюднено.