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Ракурс
Нацгвардійці вдарили по окупантах на Сватівському напрямку

Нацгвардійці вдарили по окупантах на Сватівському напрямку

14 бер 2023, 18:55
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Третя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, яка входить до складу Національної гвардії України, знищила позиції російських окупантів на Сватівському напрямку.





Військовослужбовці передали команді аналітиків DeepState відеозапис роботи по ворогу, який сьогодні було оприлюднено.

Хлопці з 3-го БрОП імені Болбачана поділилися з нами кадрами своєї роботи по виродкам у Ягідному, що на Сватівському напрямку, — повідомили у DeepState.

Джерело: Ракурс


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