Воздушные силы объяснили, с чем связаны масштабные тревоги 14 марта

https://racurs.ua/n180920-vozdushnye-sily-obyasnili-s-chem-svyazany-masshtabnye-trevogi-14-marta.html

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Масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації росії, загрозою застосування балістичних ракет та польотами винищувача МіГ-31К. Про це сьогодні повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Нічого незвичайного не відбувається. Противник це робить постійно, кожен день атакує наші позиції по всій лінії зіткнення літаками тактичної авіації. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по наших позиціях, зокрема і протирадіолокаційними ракетами, — зауважив Ігнат.

Повітряні сили не можуть збивати швидкісні цілі (Х-31П) наявними засобами ураження. Водночас, він додав, що є різні методи протидії ракетам (можуть вимикатися радіолокаційні станції української ППО), тому ворожі ракети не досягли цілей, хоча уламки однієї з них завдали пошкоджень місцевій інфраструктурі.

Повітряні тривоги, пов’язані з МіГом, були нетривалими. Ймовірно, це були тренувальні польоти або маневри. Однак нехтувати загрозою ракети «Кинджал», проти якої ППО України не має засобів протидії, за жодних обставин не можна, — додав Ігнат.

З 10.27 на сході України існувала загроза застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів («Іскандер»).

О 15.26 повітряна тривога лунала через загрозу застосування балістичних ракет.

Ще три тривоги по всій Україні (13.00, 14.30, 16.30) оголошувалися через зліт винищувача Міг-31К з авіабази «Саваслейка» у Нижегородській області росії.

Нагадаємо, під час попередньої тривоги, росія завдала ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації. Зайшовши з моря, літаки Су-24 у напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети. Сили української ППО їх збили, однак уламки однієї з ракет впали на територію дитсадка.