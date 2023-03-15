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В Черном море 13 кораблей рф, четыре из них несут 28 «Калибров»

В Черном море 13 кораблей рф, четыре из них несут 28 «Калибров»

15 мар 2023, 08:40
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Скільки російських кораблів нині перебувають у Чорному морі, розповів Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.





Станом на 15 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 28 ракет, — повідомив Генштаб.

Там додали, що в акваторії Азовського моря помічено один ворожий корабель. Також у Середземному морі перебувають до семи російських кораблів, три з яким несуть до 20-ти крилатих ракет «Калібр».

Впродовж останньої доби в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Чорного моря — дев’ять суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Військово-морські сили ЗСУ наголосили, що кремль продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Источник: Ракурс


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