Украинский БТР-4Е «Буцефал» выдержал попадание противотанковой ракеты

https://racurs.ua/n180938-ukrainskiy-btr-4e-bucefal-vyderjal-popadanie-protivotankovoy-rakety-video.html

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Український БТР-4Е «Буцефал» витримав влучання протитанкової керованої ракети завдяки наявності протикумулятивних решіток.

У соцмережах опублікували відеозапис моменту влучання ПТУРа у бронетранспортер Збройних сил України. На відео, яке знято, з боку російських окупантів, можна побачити удар протитанковою керованою ракетою по БТР-4Е «Буцефал» з посадки.

Бронемашина витримала удар і відступила. Коли і на якій ділянці фронту було зроблено запис наразі невідомо.

Нагадаємо, БТР-4 «Буцефал» — український бронетранспортер, призначений для транспортування особового складу піхотних підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування та морської піхоти. Машина здатна вести бій в різних умовах як вдень, так і вночі, зокрема й на повному бездоріжжі.