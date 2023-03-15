рф сжигает тела своих солдат, чтобы скрыть потери. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n180949-rossiya-sjigaet-tela-svoih-soldat-chtoby-skryt-poteri-the-guardian.html

Ракурс

Тіла російських військовослужбовців знаходять на деокупанованих територіях.

З лютого 2022 року українська пошукова група «Чорний тюльпан» знайшла тіла 311 загарбників на звільнених територіях. Деякі тіла російських військових спалюють самі окупанти, щоб приховати втрати. Про це заявив очільник групи Олексій Юков, повідомляє видання The Guardian.

Зокрема, тіла п’ятьох рашистів знайшли у Лиманському районі, їхні трупи були спалені. Однак у деяких випадках тіла російських солдатів спалювали місцеві жителі через нестерпний запах.

Є ті, хто намагається приховати свої втрати, щоб не тягнути із собою тіла, — розповів Юрков.

За інформацією видання, росіяни позбавляються тіл тисяч ліквідованих солдатів, а москва реєструє їх як «зниклих безвісти».

Станом на 15 березня з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 161 тис. 520 солдатів, офіцерів та найманців. Такі офіційні дані наводило українське командування.

Нагадаємо, у лютому Генштаб ЗСУ повідомляв, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста через облаштований там росіянами мобільний крематорій.

Джерело: The Guardian