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Мешканці Токмака скаржаться на трупний сморід з крематорію росіян — Генштаб

Мешканці Токмака скаржаться на трупний сморід з крематорію росіян — Генштаб

9 лют 2023, 21:19
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У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста через облаштований там мобільний крематорій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 9 лютого.





Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровська Біотес» в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Мер Мелітополя Іван Федоров також написав, що загарбники спалюють своїх тіла вбитих солдатів рф на теплостанції, де вони встановили крематорій.

Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі, — зауважив Федоров.

Джерело: Ракурс


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