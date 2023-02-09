Мешканці Токмака скаржаться на трупний сморід з крематорію росіян — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n179766-meshkanci-tokmaka-skarjatsya-na-trupnyy-smorid-z-krematoriu-rosiyan-genshtab.html

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У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста через облаштований там мобільний крематорій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 9 лютого.

Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства «Придніпровська Біотес» в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Мер Мелітополя Іван Федоров також написав, що загарбники спалюють своїх тіла вбитих солдатів рф на теплостанції, де вони встановили крематорій.

Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі, — зауважив Федоров.