Индия призвала страны G20 отвлечься от войны в Украине. Фото: Укрінформ

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Індія закликала країни «Великої двадцятки» відволіктися від повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала росія.

Таку заяву на саміті G20 зробив представник Індії Амітабх Кант. Він закликав світ зосередитися на глобальній бідності й заявив, що Європа зосередилася на допомозі Україні й відволіклася від глобального зростання бідності та боргових проблем. Про це повідомляє Sky News.

Крім того, цей чиновник применшив наслідки кровопролитної війни, жертвами якої стали тисячі українців. А російське неспровоковане вторгнення він назвав «одною війною». Свою заяву він акцентував на тому, що 200 млн осіб перебувають за межею бідності.

За його словами, бідність у всьому світі вплинула на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання. Представник Делі зазначав, через це люди відстають у рості та виснажуються, «а ми просто стурбовані однією війною між росією та Україною»

Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше антиукраїнську заяву зробив колишній президент США Дональд Трамп, який заявив, що міг би дозволити росії захопити частину України, щоб уникнути повномасштабної війни.

Джерело: Sky News