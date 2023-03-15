Пентагон отреагировал на сбитие россией американского БПЛА над Черным морем. Фото:

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Збиття росією американського безпілотника над Чорним морем прокоментували у Пентагоні.

Цей небезпечний епізод є частиною системи агресивних, ризикованих і небезпечних дій росії у міжнародному повітряному просторі. Авіація США продовжуватиме літати та діяти відповідно до міжнародного права. Про це 15 березня заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, передає CNN.

Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати і діяти всюди, де це дозволяє міжнародне право. А росія зобов’язана діяти своєю військовою авіацією безпечно і професійно, — зазначив Остін перед віртуальною зустріччю у форматі «Рамштайн».

А офіційний представник Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN 15 березня заявив, що розвідувальний безпілотник MQ-9 не був виявлений і, можливо, ніколи не буде знайдений з огляду на глибину Чорного моря, куди він упав.

А російське ТАСС повідомило, що секретар ради безпеки рф микола патрушев повідомив, що країна-агресор намагатиметься дістати з дна моря збитий дрон.

Нагадаємо, 14 березня у Чорному морі російські літаки Су-27 збили американський розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper, який здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Згодом у Білому домі заявили, що США й надалі продовжать літати над Чорним морем. Вашингтон зазначив, що атакований росією дрон перебував у міжнародному повітряному просторі. Вашингтон також не бачить причин для контакту з москвою щодо польотів американських дронів над Чорним морем.

Джерело: CNN, ТАСС