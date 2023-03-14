Білий дім відреагував на втрату безпілотника MQ-9 через дії росії

Білий дім відреагував на втрату безпілотника США через дії росії

https://racurs.ua/ua/n180918-bilyy-dim-vidreaguvav-na-vtratu-bezpilotnyka-mq-9-cherez-diyi-rosiyi.html

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Президент США Джо Байден поінформований про інцидент із втратою американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper у Чорному морі після зіткнення з російським винищувачем Су-27.

Про це повідомив координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише CNN.

Байдена проінформував про втрату MQ-9 Reaper його радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Кірбі зазначив, що перехоплення російськими літаками американських дронів у Чорному морі — не рідкість. Він додав, що впродовж останніх тижнів були й інші перехоплення.

Проте Кірбі наголосив, що останній епізод є унікальним з огляду на те, наскільки «небезпечними, непрофесійними і нерозважливими» були дії росії.

У Білому домі заявили, що США й надалі продовжать літати над Чорним морем. Вашингтон зазначив, що атакований росією дрон перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Білий дім також не бачить причин для контакту з москвою щодо польотів американських дронів над Чорним морем.

Нагадаємо, за словами командувача ВПС США в Європі, MQ-9 виконував спостереження та розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Командувач ВПС США у Європі генерал ВВС Джеймс Б. Хекер заявив, 14 березня над Чорним морем два російські літаки Су-27 здійснили «небезпечне і непрофесійне» перехоплення безпілотника ВПС США MQ-9, який виконував розвідку, спостереження та рекогностування у міжнародному повітряному просторі.

Приблизно о 7.03 ранку один із російських літаків Су-27 зачепив пропелер американського безпілотника, внаслідок чого ВПС США довелося збити MQ-9 у міжнародних водах.

MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і пошкодив російський літак, що призвело до аварії і повної втрати MQ-9, — сказав Хекер.

Він додав, що Су-27 зливали паливо і пролітали перед MQ-9 у «безвідповідальній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері».